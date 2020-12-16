Головкин о бое с Де Ла Хойей: Легальный шанс убить его на ринге

Промоутер Golden Boy Promotion легендарный Оскар Де Ла Хойя в 47 лет после 12-летнего простоя хочет вернуться на ринг, причем американцу интересен бой с действующим чемпионом IBF Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).

"Послушайте, все ведь знают Оскара, верно? Все знают, что у этого мужика очень грязный рот. Все, что связано с Головкиным для него – сущий кошмар. Он может говорить. У него есть право говорить все что угодно.

Я отвечу ему точно так же. Если у меня появится легальная возможность убить этого человека в ринге, то я ведь могу и воспользоваться этим шансом...", - сказал Головкин.

Геннадий Головкин 18 декабря в Майами проведет защиту титула против непобежденного поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО).