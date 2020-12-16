Сын Цзю эффектно победил нокаутом в первом раунде

Тим Цзю (17-0, 13 КО) в первом раунде отправил в нокаут малоизвестного Боуина Моргана (21-12, 11 КО) и защитил титул WBO Global в первом среднем весе.

Цзю после серии ударов по корпусу на старте боя отправил Моргана в нокдаун точным левым хуком, а когда боксер из Новой Зеландии поднялся на ноги, то добил его эффектным правым боковым.