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Сын Цзю эффектно победил нокаутом в первом раунде

Бокс
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Еще один шаг для австралийца к титульному бою

Сын Цзю эффектно победил нокаутом в первом раунде
Новина українською

Тим Цзю (17-0, 13 КО) в первом раунде отправил в нокаут малоизвестного Боуина Моргана (21-12, 11 КО) и защитил титул WBO Global в первом среднем весе.

Цзю после серии ударов по корпусу на старте боя отправил Моргана в нокдаун точным левым хуком, а когда боксер из Новой Зеландии поднялся на ноги, то добил его эффектным правым боковым.

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В статье: Бокс Тим Цзю
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