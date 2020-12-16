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Кличко – третьи братья в Международном зале боксерской славы
Украинцы вошли в историю
Накануне стало известно, что Владимир Кличко спустя три года после завершения карьеры вместе с Флойдом Мейвезером и Андре Уордом вошел в Международный зал славы бокса.
Виталий Кличко в статусе «вечного» чемпиона WBC пополнил Зал славы бокса двумя годами ранее, в 2018-м.
Таким образом, Виталий и Владимир Кличко стали лишь третьими братьями в Международном зале славы бокса. Показательно, что оба боксера с первой попытки были приняты в почетную организацию.
Ранее среди братьев в Международный зал славы бокса были введены Майк и Томми Гиббонсы, а также тренеры Анджело и Крис Данди.
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