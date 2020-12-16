Хирн рассказал, за счет чего Джошуа собирается побить Фьюри

Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) на 2021 год запланировали сразу два боя. Победитель британского мегафайта может стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн считает, что его подопечному по зубам нанести Фьюри первое поражение в карьере.

"Потому что у Джошуа есть технические способности, чтобы справиться с одним из наиболее техничных супертяжей нашего времени в лице Тайсона Фьюри – большого, неудобного и умного.

У Джошуа есть скорость на ближней и дальней дистанциях, есть джеб, чтобы противостоять ему. У него есть основы, а также скорость и мощь.

Я вообще не верю в мощь Фьюри. Не говорю, что он не может ударить, но это не та разрушительная мощь, которая выбивает людей с ринга", - сказал Хирн.