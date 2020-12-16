Усик готов отказаться от боя, если поступит более выгодное предложение

Украинский тяжеловес Александр Усик за хорошие отступные может разрешить провести поединок с участием чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBО Энтони Джошуа.

Об этом сообщил журналист издания Sports Illustrated Крис Манникс, ссылаясь на слова менеджера Усика Эгиса Климаса. Напомним, украинский боксёр является обязательным претендентом на титул по линии WBO.

"Менеджер Александра Усика Эгис Климас рассказал Sports Illustrated, что Усик сосредоточен на поединке с Энтони Джошуа за титул WBO, но оставляет открытой дверь для заключения щедрого отступного соглашения. Климас подчеркнул, что пока не было никаких переговоров по этому поводу", — написал журналист в своём "твиттере".