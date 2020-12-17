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7 минут сокрушительных нокаутов Сауля Альвареса. ВИДЕО

Бокс
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Скоро мексиканец снова выйдет на ринг

7 минут сокрушительных нокаутов Сауля Альвареса. ВИДЕО
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Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) 19 декабря в США проведет бой с победителем Суперсерии и «суперчемпионом» WBA во втором среднем весе Каллумом Смитом (27-0, 19 КО).

YouTube-канал DAZN напоминает, на что способен лучший боксер мира:

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В статье: Сауль Альварес
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