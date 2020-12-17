Бетербиев узнал дату первого боя после победы над Гвоздиком

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) 30 января в Москве проведет бой с немцем Адамом Дайнесом (19-1-1, 10 КО)

Бетербиев еще в марте должен был провести бой с обязательным претендентом Фаньлуном Мэном (16-0, 10 КО), однако из-за пандемии коронавируса поединок так и не состоялся.

Артур Бетербиев в октябре прошлого года в Филадельфии техническим нокаутом побил украинца Александра Гвоздика и объединил два пояса в полутяжелом весе.