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Бетербиев узнал дату первого боя после победы над Гвоздиком

Бокс
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Он не дрался более года

Бетербиев узнал дату первого боя после победы над Гвоздиком
Новина українською

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) 30 января в Москве проведет бой с немцем Адамом Дайнесом (19-1-1, 10 КО)

Бетербиев еще в марте должен был провести бой с обязательным претендентом Фаньлуном Мэном (16-0, 10 КО), однако из-за пандемии коронавируса поединок так и не состоялся.

Артур Бетербиев в октябре прошлого года в Филадельфии техническим нокаутом побил украинца Александра Гвоздика и объединил два пояса в полутяжелом весе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джошуа и Усик могут подраться весной 2021 года.

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В статье: Бокс Александр Гвоздик Артур Бетербиев
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