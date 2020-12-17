  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Арум: Джошуа не может создать проблемы для Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арум: Джошуа не может создать проблемы для Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Босс Top Rank уверен в своем бойце

Арум: Джошуа не может создать проблемы для Фьюри
Новина українською

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в 2021 году должны провести объединительный бой в супертяжелом весе.

Глава Top Rank Боб Арум уверен, что Фьюри отберет у Джошуа его титулы.

"Бой Джошуа с Пулевым? Он был нерешительный, он не показал способности уйти от удара. Он был немного лучше, чем обычно. Это правда. Я не приукрашаю. Он не показал никому из нас, что может создать какую-то проблему для Тайсона Фьюри.

Я думаю, что Джошуа не ровня Тайсону Фьюри. Это мнение немного предвзято, но я действительно считаю, что Джошуа не сравнить с Фьюри. Тайсон Фьюри – более сильный панчер, лучше, как боксер. Джошуа не способен держаться подальше от Фьюри, как он делал с Пулевым", - сказал Арум.

По словам промоутера-ветерана, в первою бою Джошуа и Фьюри получат по 50% от гонорара. В реванше победителю достанутся 60% от общей суммы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Боб Арум
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...