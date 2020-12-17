Арум: Джошуа не может создать проблемы для Фьюри

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в 2021 году должны провести объединительный бой в супертяжелом весе.

Глава Top Rank Боб Арум уверен, что Фьюри отберет у Джошуа его титулы.

"Бой Джошуа с Пулевым? Он был нерешительный, он не показал способности уйти от удара. Он был немного лучше, чем обычно. Это правда. Я не приукрашаю. Он не показал никому из нас, что может создать какую-то проблему для Тайсона Фьюри.

Я думаю, что Джошуа не ровня Тайсону Фьюри. Это мнение немного предвзято, но я действительно считаю, что Джошуа не сравнить с Фьюри. Тайсон Фьюри – более сильный панчер, лучше, как боксер. Джошуа не способен держаться подальше от Фьюри, как он делал с Пулевым", - сказал Арум.

По словам промоутера-ветерана, в первою бою Джошуа и Фьюри получат по 50% от гонорара. В реванше победителю достанутся 60% от общей суммы.