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Ломаченко предложил Лопесу провести еще два боя

Бокс
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Василий обратился к своему обидчику

Ломаченко предложил Лопесу провести еще два боя
Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

Лопес не заинтересован в реванше с украинцем, но Ломаченко нацелен добиваться повторного боя.

"Лопес сказал, что если бы 100 раз отбоксировал, то 100 раз выиграл бы у меня. Я могу к нему обратиться: можем три раза отбоксировать, еще два осталось. Второй – это будет реванш, а в третьем мы будем выяснять кто из нас на деле самый сильный", - заявил Ломаченко в интервью своему YouTube-каналу.

Ожидается, что Василий Ломаченко вернется на ринг не ранее марта 2021 года. Имена потенциальных соперников двукратного олимпийского чемпиона не называются.

Что касается Теофимо Лопеса, то американец планирует вернуться на ринг в бою с обязательным претендентом по линии IBF Джорджем Камбососсом (19-0, 10 КО).

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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