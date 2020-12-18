Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко предложил Лопесу провести еще два боя
Василий обратился к своему обидчику
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.
Лопес не заинтересован в реванше с украинцем, но Ломаченко нацелен добиваться повторного боя.
"Лопес сказал, что если бы 100 раз отбоксировал, то 100 раз выиграл бы у меня. Я могу к нему обратиться: можем три раза отбоксировать, еще два осталось. Второй – это будет реванш, а в третьем мы будем выяснять кто из нас на деле самый сильный", - заявил Ломаченко в интервью своему YouTube-каналу.
Ожидается, что Василий Ломаченко вернется на ринг не ранее марта 2021 года. Имена потенциальных соперников двукратного олимпийского чемпиона не называются.
Что касается Теофимо Лопеса, то американец планирует вернуться на ринг в бою с обязательным претендентом по линии IBF Джорджем Камбососсом (19-0, 10 КО).
Популярное сейчас
- Ули Хенесс - мясной король. Его колбаски продаются на матчах Баварии и в McDonald's
- На очереди Хохфильцен. Где смотреть гонки третьего и четвертого этапов Кубка мира?
- Минай нашел усиление в команде Первой лиги из Сумской области
- Стало известно, когда Усик может подраться за вакантный титул WBO
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО