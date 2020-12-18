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4 года назад Усик провел первый бой в США. ВИДЕО
Вспоминаем поединок Александра с Табисо Мчуну
Александр Усик в декабре 2016 года неоднозначно познакомился с американской публикой – украинец в Инглвуде в 9-м раунде техническим нокаутом остановил неудобного африканца Табисо Мчуну и впервые защитил титул WBO в тяжелом весе. Несмотря на три нокдауна от Усика, бой получился очень вязким и незрелищным.
Усик – Мчуну: лучшие моменты боя:
Сейчас Александр Усик пребывает в статусе обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе. Вероятней всего, в 2021 году украинец встретится с Джо Джойсом или Джозефом Паркером в бою за вакантный титул Всемирной боксерской организации.
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