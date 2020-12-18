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Ломаченко: В бою с Лопесом судьи были заряжены

Бокс
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Украинец не признает поражение

Ломаченко: В бою с Лопесом судьи были заряжены
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Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).

Официальный счет судейских записок – 119:109, 117:111 и 116:112 в пользу Лопеса.

"Я раз пять пересмотрел бой. Я не проиграл этот бой.

Мои судейские записки. Я отдаю себе второй раунд, 1-й раунд его, 3-й его, 4-й его, 5-й его, 6-й под вопросом, но пусть будет его, причем все эти раунды я отдаю Лопесу с предвзятым отношением к себе. В первой половине пять раундов его, а один мой.

Берем вторую половину. Я отдаю 7-11 раунды себе, 12-й отдаю Лопесу. Итого мы имеем 6-6, ничью. А если мы имеем ничью, то мы смотрим на негласное правило всех чемпионатов мира по боксу – 10-й, 11-й, 12-й раунды. Если поединок проходит в равных условиях, то мы берем чемпионские раунды. 2-1 в мою пользу.

Судьи были заряжены. Там и не пахло объективностью и честностью. Это была чья-то игра", - сказал Ломаченко в интервью для своего YouTube-канала.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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