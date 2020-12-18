  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Первое интервью Ломаченко после поражения от Лопеса. ВИДЕО
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первое интервью Ломаченко после поражения от Лопеса. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Откровенный разговор украинца о неудаче и ее последствиях

Первое интервью Ломаченко после поражения от Лопеса. ВИДЕО
Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).

В интервью YouTube-каналу LOMUS official двукратный олимпийский чемпион на протяжении часа анализировал свое фиаско в бою с Лопесом и рассуждал о том, какими будут его следующие шаги в боксерской карьере.

Василий Ломаченко продолжает восстанавливаться после операции на плече, а его следующий бой состоится не ранее марта 2021 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...