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Первое интервью Ломаченко после поражения от Лопеса. ВИДЕО
Откровенный разговор украинца о неудаче и ее последствиях
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).
В интервью YouTube-каналу LOMUS official двукратный олимпийский чемпион на протяжении часа анализировал свое фиаско в бою с Лопесом и рассуждал о том, какими будут его следующие шаги в боксерской карьере.
Василий Ломаченко продолжает восстанавливаться после операции на плече, а его следующий бой состоится не ранее марта 2021 года.
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