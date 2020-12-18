Первое интервью Ломаченко после поражения от Лопеса. ВИДЕО

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).

В интервью YouTube-каналу LOMUS official двукратный олимпийский чемпион на протяжении часа анализировал свое фиаско в бою с Лопесом и рассуждал о том, какими будут его следующие шаги в боксерской карьере.

Василий Ломаченко продолжает восстанавливаться после операции на плече, а его следующий бой состоится не ранее марта 2021 года.