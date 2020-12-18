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Головкин и Шеремета прошли взвешивание перед боем
Обошлось без сюрпризов
Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) в субботу в Голливуде на арене Seminole Hard проведет обязательную защиту титула против Камила Шереметы (21-0, 5 КО).
Накануне боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания. Оба вписались в лимит среднего веса (до 72,6 кг) – Головкин показал на весах 72,2 кг, а Шеремета – 71,1 кг.
Для Головкина бой с Шереметой станет первым с момента победы над украинцем Сергеем Деревянченко.
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