Головкин и Шеремета прошли взвешивание перед боем

Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) в субботу в Голливуде на арене Seminole Hard проведет обязательную защиту титула против Камила Шереметы (21-0, 5 КО).

Накануне боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания. Оба вписались в лимит среднего веса (до 72,6 кг) – Головкин показал на весах 72,2 кг, а Шеремета – 71,1 кг.

Для Головкина бой с Шереметой станет первым с момента победы над украинцем Сергеем Деревянченко.