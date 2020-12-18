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Ломаченко рассказал, почему у него начался конфликт с Лопесами

Бокс
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Лопес-старший был всему виной

Ломаченко рассказал, почему у него начался конфликт с Лопесами
Новина українською

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, как начинался его конфликт с семьёй Лопесов.

"Я заходил в лифт и услышал, как Лопес-старший что-то кричит в мою сторону. Я остановился, развернулся, а он начал говорить, что его сын порвёт меня, что он нокаутирует меня и завершит мою карьеру. Он вёл себя агрессивно. Как я понял, он был выпивший.

Я ему сказал, что нет никаких вопросов, пусть приводит своего сына, и мы разберёмся прямо здесь. Ему это не понравилось, и он пошёл на меня. Люди, которые с ним были, придержали его и завели в лифт. Это была первая ситуация", — рассказал Ломаченко в интервью, размещённом на канале LOMUS Official в YouTube.

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В статье: Василий Ломаченко
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