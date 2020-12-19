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Геннадий Головкин техническим нокаутом победил Шеремету и защитил титулы чемпиона мира
Казах перебоксировал своего оппонента
Казахский чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) успешно защитил свои титулы в поединке против польского боксера Камила Шереметы (21-1, 5 КО).
Действующий обладатель поясов провел весь бой под свою диктовку, четыре раза сумел отправить соперника на канвас ринга, а после восьмого раунда поляк, понимая всю безысходность ситуации отказался продолжать бой.
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