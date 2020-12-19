Александр Усик намекнул, что даст согласие на проведение боя Джошуа - Фьюри

Украинский супертяжеловес, обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBO Александр Усик (18-0, 13 КО) в комментарии изданию The Sun прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг его потенциального поединка против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24 -1, 22 КО).

"Все четыре пояса могут оказаться в руках одного человека. Такая возможность может выпасть раз в жизни. Мы все должны общаться и вести переговоры, чтобы унификация состоялась, поскольку это действительно большое событие.

Я все еще хочу драться за титул с Джошуа. Есть много факторов, чтобы этот бой состоялся. Моя команда, все участники переговоров и все заинтересованные стороны уже работают над этим. Но также есть много людей, которые хотят увидеть бой Джошуа с Тайсоном Фьюри" - сказал украинец.