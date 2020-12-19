Геннадий Головкин: Я открыт для поединков с кем угодно

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (42-1-1; 36 КО) после победы над поляком Камилом Шереметой (21-1, 5 КО) рассказал, что готов драться против любого соперника. Его слова цитирует DAZN:

"Я открыт для поединков с кем угодно. С лучшим соперником для меня, для бизнеса, для DAZN, для людей, для фанов. Я готов. Подождем до завтра, грядет большое событие. Пусть победит сильнейший - я открыт.

Кто одержит победу в предстоящем поединке? Фаны!" - сказал он.