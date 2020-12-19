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Геннадий Головкин: Я открыт для поединков с кем угодно
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (42-1-1; 36 КО) после
"Я открыт для поединков с кем угодно. С лучшим соперником для меня, для бизнеса, для DAZN, для людей, для фанов. Я готов. Подождем до завтра, грядет большое событие. Пусть победит сильнейший - я открыт.
Кто одержит победу в предстоящем поединке? Фаны!" - сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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