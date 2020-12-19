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Тедди Атлас о бое Головкин - Шеремета: Он просто разминается на мешке

Бокс
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Комментарий специалиста

Тедди Атлас о бое Головкин - Шеремета: Он просто разминается на мешке
UA-Футбол
Новина українською

Американский тренер и эксперт Тедди Атлас прокомментировал победу чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина (42-1-1, 36 КО) над польским претендентом Камилом Шереметой (15-1, 5 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:

"Есть кто-то, кто заплатил бы за просмотр тренировки на тяжелом мешке? Вы только что это сделали. Он просто разминается на мешке" - написал американец.

Напомним, что ранее Александр Усик намекнул, к даст согласие на проведение боя Джошуа - Фьюри.

Отметим, что Головкин рассказал о своих планах на будущее.

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В статье: Геннадий Головкин Камиль Шеремета Тедди Атлас
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