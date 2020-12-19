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Тедди Атлас о бое Головкин - Шеремета: Он просто разминается на мешке
Комментарий специалиста
Американский тренер и эксперт Тедди Атлас прокомментировал
"Есть кто-то, кто заплатил бы за просмотр тренировки на тяжелом мешке? Вы только что это сделали. Он просто разминается на мешке" - написал американец.
Напомним, что ранее Александр Усик
Отметим, что Головкин
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