Тедди Атлас о бое Головкин - Шеремета: Он просто разминается на мешке

Американский тренер и эксперт Тедди Атлас прокомментировал победу чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина (42-1-1, 36 КО) над польским претендентом Камилом Шереметой (15-1, 5 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:

"Есть кто-то, кто заплатил бы за просмотр тренировки на тяжелом мешке? Вы только что это сделали. Он просто разминается на мешке" - написал американец.

Напомним, что ранее Александр Усик намекнул , к даст согласие на проведение боя Джошуа - Фьюри.