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Усик: Не думаю, что Джошуа меня боится
Трезвый взгляд украинца на ситуацию
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) в комментарии изданию The Sun рассказал, что думает о чемпионе мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
"Не думаю, что он действительно боится меня.
Потому что, думаю, если он оставит пояс вакантным, у него будут свои причины. С Тайсоном Фьюри у него лучше возможности, я так думаю" - сказал украинец.
Напомним, что ранее Усик
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