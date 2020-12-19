Усик: Не думаю, что Джошуа меня боится

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) в комментарии изданию The Sun рассказал, что думает о чемпионе мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Не думаю, что он действительно боится меня.

Потому что, думаю, если он оставит пояс вакантным, у него будут свои причины. С Тайсоном Фьюри у него лучше возможности, я так думаю" - сказал украинец.