Договорился и выпал за канаты: Невероятный нокаут в поединке Санчес - Фернандес. Видео

Кубинский боксер Фрэнк Санчес (17-0, 13 КО) в поединке против Хулиана Фернандеса (14-3, 11 КО) показал своему сопернику, как в боксе делать не стоит.

Сначала мексиканец показывал сопернику, что его удары не несут абсолютно никакой опасности.

Но в 7 раунде эта формула уже не действовала - один мощный в подбородок и "ищите его" за пределами ринга.