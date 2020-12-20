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Договорился и выпал за канаты: Невероятный нокаут в поединке Санчес - Фернандес. Видео

Бокс
(1 голосов)

Просто убийственный выстрел

Договорился и выпал за канаты: Невероятный нокаут в поединке Санчес - Фернандес. Видео
UA-Футбол
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Кубинский боксер Фрэнк Санчес (17-0, 13 КО) в поединке против Хулиана Фернандеса (14-3, 11 КО) показал своему сопернику, как в боксе делать не стоит.

Сначала мексиканец показывал сопернику, что его удары не несут абсолютно никакой опасности.

Но в 7 раунде эта формула уже не действовала - один мощный в подбородок и "ищите его" за пределами ринга.

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