Давид загасил Голиафа: Сауль Альварес единогласным решением судей победил Каллума Смита

Мексиканский боксер, чемпион мира в среднем и суперсреднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) победил в поединке против британца Каллума Смита (27-1, 19 КО) и еще раз доказал, что габариты в боксе не всегда играют решающую роль.

В первом раунде оба бойца присматривались друг к другу и особенно яркими в атаке не были. Но все довольно быстро изменилось. Начиная со второго раунда Канело начал активно прессинговать соперника. Несмотря на заметно меньшие габариты, сбоку Альварес выглядел просто таки крупнее Смита.

Мексиканец хорошо пробивал прямые удары, сводил бой на ближнюю дистанцию ​​и заставлял соперника постоянно бить в воздух или корпус. Часто Сауль зажимал Калума у ​​канатов, набрасывал удары сериями и не давал тому выйти из глухой обороны. Все, что мог предложить британец так это единичные вспышки активности, которые обычно ничем опасным не заканчивались.

Стоит отметить и прекрасную работу мексиканца апперкотами, которые постоянно залетали под руки его оппонента.

В шестом раунде казалось, что Смит может перехватить инициативу, поскольку пару результативных атак, поставивших Канело в неудобное (как минимум в той трех минутке) положение все же прошло. Но, как оказалось, Сауль только взял небольшой перерыв. В следующих раундах он просто уничтожал соперника, постоянно атакуя того с совершенно разных углов. Особенно это преимущество стало ощутимым с 8 раунда, когда на момент показалось, что Каллум может поцеловать канвас.

Но британец выдержал всю дистанцию, и можно сказать, что прошел ее достойно, хотя чемпионские раунды и дались ему очень трудно. В итоге единогласным решением судей 119-109; 119-109; 117-111 победу и новый титул в свою коллекцию получил Сауль Альварес.