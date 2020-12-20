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Сауль Альварес: Мне нравится выступать в суперсреднем весе
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBC и WBA Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) прокомментировал
"Мы проделали отличную работу, готовясь к этому бою, хотя у меня был длительный простой. Я счастлив вернуться и победить парня, который больше меня. Доказал, что я лучший боксер в мире.
Мне нравится выступать в суперсреднем весе. Добыть два титула в суперсреднем весе - одно из лучших достижений в моей карьере. Я хочу объединить пояса, я хочу новых вызовов. Это моя цель" - сказал он.
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