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Сауль Альварес: ​​Мне нравится выступать в суперсреднем весе

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Сауль Альварес: ​​Мне нравится выступать в суперсреднем весе
UA-Футбол
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Чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBC и WBA Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) прокомментировал победу над британцем Каллум Смитом (27-1, 19 КО).

"Мы проделали отличную работу, готовясь к этому бою, хотя у меня был длительный простой. Я счастлив вернуться и победить парня, который больше меня. Доказал, что я лучший боксер в мире.

Мне нравится выступать в суперсреднем весе. Добыть два титула в суперсреднем весе - одно из лучших достижений в моей карьере. Я хочу объединить пояса, я хочу новых вызовов. Это моя цель" - сказал он.

Невероятный нокаут в поединке Санчес - Фернандес

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В статье: Сауль Альварес
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Источник:
Tribuna.com

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