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The Ring включили Усика в список лучших супертяжей мира

Бокс
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Пока скромное 10 место

The Ring включили Усика в список лучших супертяжей мира
UA-Футбол
Новина українською

Авторитетное боксерское издание The Ring включило украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) в список лучших представителей королевского дивизиона.

В общем ТОП 10 выглядит следующим образом:

Чемпион: Тайсон Фьюри,

1. Энтони Джошуа

2. Деонтей Уайлдер

3. Александр Поветкин

4. Диллиан Уайт

5. Луис Ортис

6. Энди Руис-младший

7. Джозеф Паркер

8. Майкл Хантер

9. Оскар Ривас

10. Александр Усик

Напомним, что ранее Сауль Альварес победил Калума Смита и завоевал очередной титул чемпиона мира.

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В статье: Александр Усик
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