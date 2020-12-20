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The Ring включили Усика в список лучших супертяжей мира
Пока скромное 10 место
Авторитетное боксерское издание The Ring включило украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) в список лучших представителей королевского дивизиона.
В общем ТОП 10 выглядит следующим образом:
Чемпион: Тайсон Фьюри,
1. Энтони Джошуа
2. Деонтей Уайлдер
3. Александр Поветкин
4. Диллиан Уайт
5. Луис Ортис
6. Энди Руис-младший
7. Джозеф Паркер
8. Майкл Хантер
9. Оскар Ривас
10. Александр Усик
Напомним, что ранее Сауль Альварес
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