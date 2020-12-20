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Майк Копинджер: Бой Джошуа - Фьюри может состояться весной следующего года
Комментарий инсайдера
Известный американский инсайдер Майк Копинджер в своем Твиттере написал, что разговоры по поводу организации поединка Джошуа - Фьюри уже ведутся.
"Эдди Хирн говорит, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа достигли устной договоренности, и контракты на титульный бой в супертяжелом весе составлены на май / июнь. По словам Хирна, осталось уладить незначительные проблемы: кто будет выходить вторым, место проведения и так далее. Этот бой должен состояться.
Еще одна проблема - разобраться с партнерами-трансляторами. Тайсон Фьюри эксклюзивно сотрудничает с ESPN в США, а BT имеет соответствующие права в Великобритании. Sky эксклюзивно показывает Джошуа в Великобритании, а в DAZN имеет соответствующие права в США" - сказал он.
Напомним, что The Ring
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