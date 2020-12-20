  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сауль Альварес: Если появится возможность принять бой с Головкиным, я приму его
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сауль Альварес: Если появится возможность принять бой с Головкиным, я приму его

Бокс
(1 голосов)

Комментарий чемпиона

Сауль Альварес: Если появится возможность принять бой с Головкиным, я приму его
UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBA та WBC Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) после победы над Каллумом Смитом (27-1, 23 КО) рассказал о будущих вызовах для себя. Его слова цитирует DAZN:

"Я хочу драться с лучшими. Если появится возможность принять бой с Головкиным, я приму его. Я показал, что готов драться с лучшими" - сказал он.

Напомним, что ранее Канело прокомментировал победу над Смитом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Геннадий Головкин Сауль Альварес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...