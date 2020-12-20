Сауль Альварес: Если появится возможность принять бой с Головкиным, я приму его

Чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBA та WBC Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) после победы над Каллумом Смитом (27-1, 23 КО) рассказал о будущих вызовах для себя. Его слова цитирует DAZN:

"Я хочу драться с лучшими. Если появится возможность принять бой с Головкиным, я приму его. Я показал, что готов драться с лучшими" - сказал он.