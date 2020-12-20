Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сауль Альварес: Если появится возможность принять бой с Головкиным, я приму его
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBA та WBC Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) после
"Я хочу драться с лучшими. Если появится возможность принять бой с Головкиным, я приму его. Я показал, что готов драться с лучшими" - сказал он.
Напомним, что ранее Канело
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Пидручный и Блашко представят Украину в первых гонках сезона с массовым стартом
- Гвардиола: Ман Сити нужно забыть о погоне за Ливерпулем
- Месси догоняет Пеле, но Барса не убегает от летучих мышей. Барселона - Валенсия 2:2. Обзор матча и видео голов
- Первое интервью Ломаченко после поражения от Лопеса. ВИДЕО
- Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...