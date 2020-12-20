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Ди Белла: Лома не победил, бой не должен был завершиться вничью

Бокс
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Ди Белла: Лома не победил, бой не должен был завершиться вничью
UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер и продюсер Лу Ди Белла прокомментировал недавнее интервью украинского легковеса Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:

"Это интервью вызывает беспокойство. Лома не победил. Бой не должен был завершиться вничью. Безосновательные обвинения в подкупе не имеют смысла.

Поражение без достойного поведения - это печально. Нытье подобно маленькому плакса дерьмово звучит на любом языке" - написал он.

Напомним, что ранее The Ring включили Усика в список лучших супертяжей мира.

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В статье: Василий Ломаченко Анатолий Ломаченко Лу Дибелла
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