Ди Белла: Лома не победил, бой не должен был завершиться вничью

Американский промоутер и продюсер Лу Ди Белла прокомментировал недавнее интервью украинского легковеса Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:

"Это интервью вызывает беспокойство. Лома не победил. Бой не должен был завершиться вничью. Безосновательные обвинения в подкупе не имеют смысла.

Поражение без достойного поведения - это печально. Нытье подобно маленькому плакса дерьмово звучит на любом языке" - написал он.