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Ди Белла: Лома не победил, бой не должен был завершиться вничью
Комментарий специалиста
Американский промоутер и продюсер Лу Ди Белла прокомментировал недавнее интервью украинского легковеса Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:
"Это интервью вызывает беспокойство. Лома не победил. Бой не должен был завершиться вничью. Безосновательные обвинения в подкупе не имеют смысла.
Поражение без достойного поведения - это печально. Нытье подобно маленькому плакса дерьмово звучит на любом языке" - написал он.
Напомним, что ранее The Ring
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