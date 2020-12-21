Лопес: Ломаченко, мы надрали тебе зад

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).

В недавнем интервью своему YouTube-каналу Ломаченко заявил о предвзятом судействе и предложил Лопесу провести еще два боя, однако Теофимо по-прежнему не заинтересован в продолжении этой истории.

На слова Ломаченко абсолютный чемпион мира отреагировал во время посещения поединка между Саулем Альваресом и Каллумом Смитом.

"Лома! Зачем ты врешь? Ты знаешь, что я знаю, что мы знаем: мы надрали тебе зад! Следующий, йо", - сказал Лопес.

Теофимо Лопес 2021 год планирует начать поединком с обязательным претендентом по линии IBF Джорджем Камбососсом (19-0, 10 КО).