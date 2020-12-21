Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лопес: Ломаченко, мы надрали тебе зад
Реакция чемпиона на слова украинца
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).
В недавнем интервью своему YouTube-каналу Ломаченко заявил о предвзятом судействе и предложил Лопесу провести еще два боя, однако Теофимо по-прежнему не заинтересован в продолжении этой истории.
На слова Ломаченко абсолютный чемпион мира отреагировал во время посещения поединка между Саулем Альваресом и Каллумом Смитом.
"Лома! Зачем ты врешь? Ты знаешь, что я знаю, что мы знаем: мы надрали тебе зад! Следующий, йо", - сказал Лопес.
Теофимо Лопес 2021 год планирует начать поединком с обязательным претендентом по линии IBF Джорджем Камбососсом (19-0, 10 КО).
Популярное сейчас
- Одна замена перевернули все с ног на голову. Аталанта - Рома 4:1. Видео голов и обзор матча
- Примера. 14-й тур. Эйбар - Реал 1:3. Начали за здравие, но потом...
- На стадионе в Лорьяне упал фонарь и покалечил садовника
- Первое интервью Ломаченко после поражения от Лопеса. ВИДЕО
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО