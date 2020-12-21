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Богачук вернется на ринг в феврале
Ждем
Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук (18-0, 18 КО) 3 декабря в Wild Card Boxing Gym в Лос-Анджелесе должен был провести бой с Брэндоном Адамсом (21-3, 13 КО), однако подхватил коронавирус и был вынужден отложить выход на ринг.
"Бой против Адамса должен состояться где-то в феврале. Я был в хорошей форме, но, к сожалению, болезнь помешала выйти в ринг. Посмотрим, надеемся, что бой состоится.
Адамс – очень хороший соперник. Максимально неудобный, маленький парень, который может и плотно пробить. Плюс он победил хорошего украинского боксера Евгения Хитрова. Думаю, я смогу его победить
Адамс – крутой трамплин для карьеры, но сейчас очень сложно строить планы в связи с коронавирусом", - сказал украинец.
Богачук в последний раз дрался в сентябре, когда в Мексике на отказе прошел местного боксера Алехандро Давилу.
Сергей Богачук в рейтинге BoxRec занимает 26-е место среди боксеров первого среднего веса.
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