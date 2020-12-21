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Сауль Альварес – Каллум Смит: лучшие моменты боя. ВИДЕО

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Сауль Альварес – Каллум Смит: лучшие моменты боя. ВИДЕО
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Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) в минувшую субботу в Сан-Антонио единогласным решением судей разгромил Каллума Смита (27-1, 19 КО).

Альварес покинул ринг с титулами WBA Super и WBC во втором среднем весе, а также прихватил с собой пояс журнала The Ring.

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В статье: Сауль Альварес Каллум Смит
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