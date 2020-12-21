Усик рассказал о предстоящем бое между Джошуа и Фьюри

Украинский тяжеловес Александр Усик поделился мнением о потенциальном объединительном поединке между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

"Стоит сказать, что Тайсон Фьюри — весьма непредсказуемый боксёр. У него верный менталитет и отличные боксёрские навыки, которые нужны, чтобы победить Энтони Джошуа. Но это бокс, так что я не могу предсказать, что произойдёт и чем закончится такой бой. Я обязательно посмотрю этот поединок", — приводит слова Усика BoxingScene.

Ранее журналист издания Sports Illustrated Крис Манникс, ссылаясь на слова менеджера Усика Эгиса Климаса, сообщил, что Усик за хорошие отступные может разрешить провести поединок с участием чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBО Энтони Джошуа. Украинский боксёр является обязательным претендентом на титул по линии WBO