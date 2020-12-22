Лопес и Фьюри признаны боксерами года по версии The Ring

Журнал The Ring объявил имена лучших боксеров 2020 года. Звание разделили абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) и чемпион WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Лопес в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей сенсационно остановил Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и в 23 года стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в истории бокса.

Фьюри в феврале в реванше техническим нокаутом победил Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и спустя 6 лет снова стал чемпионом мира в хэвивейте.

Лопес впервые стал боксером года по версии The Ring, а Фьюри выигрывал в этой номинации в 2015-м году, когда прервал гегемонию Владимира Кличко.

Стоит отметить, что The Ring не смог определить единого лучшего боксера года впервые за 35 лет.