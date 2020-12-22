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Менеджер Джойса: Я очень уверен в том, что Джо побьет Усика

Бокс
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Посмотрим, что произойдет на ринге

Менеджер Джойса: Я очень уверен в том, что Джо побьет Усика
Новина українською

Обязательный претендент WBO Александр Усик (18-0, 13 КО) в 2021 году в бою с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) может разыграть вакантный пояс. Усик уже побеждал Джойса – в марте 2013 года в рамках полупрофессиональной лиги WSB.

"Усик выиграл, но если вы посмотрите тот бой, то Джо всегда оставался в игре. Он был еще сырым и неопытным, в отличие от Усика. До боя с Усиком Джо еще никогда не спарринговал с левшой.

Джойс намного крупнее и наносит гораздо больше ударов. Его снова спишут со счетов, он снова будет большим аутсайдером, но мы очень уверены, что он сможет победить Усика.

Александр гений, я люблю смотреть его бои, он, пожалуй, величайший тяжеловес всех времен, но против настоящих больших парней он не потянет. А Джойс как раз такой", - цитирует Sky Sports Сэма Джонса, менеджера Джойса.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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