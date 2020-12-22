Когда все слишком очевидно: лучшие моменты боя Головкин – Шеремета. ВИДЕО

Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в минувшую субботу в Сан-Антонио техническим нокаутом в седьмом раунде побил Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и защитил титул IBF в среднем весе.

Головкин – Шеремета: лучшие моменты боя

Ожидается, что в 2021 году Геннадий Головкин проведет третий бой с мексиканской суперзвездой Саулем Альваресом.