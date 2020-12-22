  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Когда все слишком очевидно: лучшие моменты боя Головкин – Шеремета. ВИДЕО
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Когда все слишком очевидно: лучшие моменты боя Головкин – Шеремета. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Легкая победа фаворита

Когда все слишком очевидно: лучшие моменты боя Головкин – Шеремета. ВИДЕО
Новина українською

Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в минувшую субботу в Сан-Антонио техническим нокаутом в седьмом раунде побил Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и защитил титул IBF в среднем весе.

Головкин – Шеремета: лучшие моменты боя

Ожидается, что в 2021 году Геннадий Головкин проведет третий бой с мексиканской суперзвездой Саулем Альваресом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Геннадий Головкин Камиль Шеремета
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...