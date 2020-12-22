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Лопес: Меня шокировали оправдания Ломаченко
Американец высказался о недавнем интервью экс-соперника
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).
В 56-минутном интервью своему YouTube-каналу украинец не согласился с поражением и заявил о предвзятости судей.
"Я знал, что Ломаченко, вероятно, придумает оправдание, но его заявление определенно меня шокировало. В то же время что я могу ожидать от парня, который даже не появился на пресс-конференции после боя. Так что я думаю, что эти утверждения просто показывают, какой он на самом деле человек.
Реванш? В нем нет никакого смысла. Ломаченко не хочет драться. Он все время был в режиме выживания", - приводит слова Лопеса BoxingScene.
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