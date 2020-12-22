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Эгис Климас: Есть вероятность, что Ломаченко вернуться во второй полулегкий вес

Бокс
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Менеджер украинца прояснил ситуацию

Эгис Климас: Есть вероятность, что Ломаченко вернуться во второй полулегкий вес
Новина українською

Эгис Климас, менеджер легковеса Василия Ломаченко, допускает, что украинский боксер может вернуться во второй полулегкий вес (до 58,967 кг).

"Есть вероятность, что мы вернемся в 130 фунтов, и ситуация зависит от обстоятельств. Если мы сможем организовать хороший бой в 135 фунтах, тогда Лома предпочтет остаться. Если же нет, тогда мы уйдем. В 130 фунтах, как и в 135, есть хорошие имена", – сказал Климас.

Напомним, в период с 2016 по 2017 годы Ломаченко владел поясом WBO во втором полулегком весе, но после боя с Гильермо Ригондо поднялся в легкий вес.

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В статье: Василий Ломаченко Эгис Климас
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