Джошуа: Хочу провести бой с Фьюри и забрать у него пояс

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) готов встретится с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Слова Джошуа приводит Skysports.

"Не знаю, готов ли Фьюри драться, но я готов. Если у него есть титулы, то мне нужен этот бой. Буду сражаться с любым, у кого есть пояс. Соперник – не проблема, вот о чем я пытался сказать после своей победы. Тайсон понял это так, как захотел. За короткую карьеру я дрался с 6-7-ю чемпионами и никогда не избегал каких-либо боев. У него есть один пояс, и я его заберу. Хочу драться с ним в следующем бою".

Напомним, что украинец Александр Усик(18-0, 13 КО), также хочет встретиться с Джошуа и Фьюри, но недавно он намекнул, что не будет этого делать.