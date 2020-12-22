  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа: Хочу провести бой с Фьюри и забрать у него пояс
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа: Хочу провести бой с Фьюри и забрать у него пояс

Бокс
(1 голосов)

Британец настроен решительно

Джошуа: Хочу провести бой с Фьюри и забрать у него пояс
Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) готов встретится с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Слова Джошуа приводит Skysports.

"Не знаю, готов ли Фьюри драться, но я готов. Если у него есть титулы, то мне нужен этот бой. Буду сражаться с любым, у кого есть пояс. Соперник – не проблема, вот о чем я пытался сказать после своей победы. Тайсон понял это так, как захотел. За короткую карьеру я дрался с 6-7-ю чемпионами и никогда не избегал каких-либо боев. У него есть один пояс, и я его заберу. Хочу драться с ним в следующем бою".

Напомним, что украинец Александр Усик(18-0, 13 КО), также хочет встретиться с Джошуа и Фьюри, но недавно он намекнул, что не будет этого делать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...