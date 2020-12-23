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Джошуа: Бой с Фьюри важнее звания абсолютного чемпиона

Бокс
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Британец расставил приоритеты

Джошуа: Бой с Фьюри важнее звания абсолютного чемпиона
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Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в 2021 году должен провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО), но все идет к тому, что два британца не смогут определить абсолютного чемпиона мира, поскольку Джошуа, вероятней всего, потеряет пояс WBO из-за отказа драться с обязательным претендентом из Украины Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"На этом этапе карьеры бой с Фьюри важнее звания абсолюта. А потом я вернусь за титулом. Если, конечно же, меня не обяжут проводить новую обязательную защиту. Ведь не секрет, что в сделке с Фьюри будет пункт об обязательном реванше. То есть мне придется побить его дважды кряду. Это серьезные препятствия.

Мне не хочется отказываться от пояса, так как звание абсолютного чемпиона мира – это моя конечная цель. Но если придется – так тому и быть. Я откажусь от пояса. Откажусь на время. А затем вернусь. И вновь им завладею", - сказал Джошуа.

Ожидается, что Александр Усик за вакантный титул WBO подерется с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО), которого 7 лет назад побеждал в WSB.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
Vringe.com

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