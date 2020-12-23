Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко в январе начнет полноценные тренировки
Украинец приближается к возвращению на ринг
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.
После боя двукратный олимпийский чемпион перенес операцию на плече. Ожидалось, что Ломаченко следующий бой проведет не ранее марта-апреля, но украинец уже в январе сможет полноценно тренироваться. Об этом сообщил его менеджер Эгис Климас.
"Он хорошо восстанавливается, уже бегает кроссы и понемногу начинает работать в зале. Он хочет вернуться на ринг как можно скорее.
Врач сказал, что к полноценным тренировкам, даже с нагрузками на плечо Ломаченко сможет приступить в конце января", - цитирует Климаса BoxingScene.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Украинский хавбек Шахтера заинтересовал португальскую Бенфику
- Президент Ингульца: В УПЛ есть только три клуба, которые не платят в "кассу"
- Олег Красноперов может войти в тренерский штаб команды Второй лиги
- Александр Усик намекнул, что даст согласие на проведение боя Джошуа - Фьюри
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО