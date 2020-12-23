Ломаченко в январе начнет полноценные тренировки

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

После боя двукратный олимпийский чемпион перенес операцию на плече. Ожидалось, что Ломаченко следующий бой проведет не ранее марта-апреля, но украинец уже в январе сможет полноценно тренироваться. Об этом сообщил его менеджер Эгис Климас.

"Он хорошо восстанавливается, уже бегает кроссы и понемногу начинает работать в зале. Он хочет вернуться на ринг как можно скорее.

Врач сказал, что к полноценным тренировкам, даже с нагрузками на плечо Ломаченко сможет приступить в конце января", - цитирует Климаса BoxingScene.