  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко в январе начнет полноценные тренировки
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко в январе начнет полноценные тренировки

Бокс
(1 голосов)

Украинец приближается к возвращению на ринг

Ломаченко в январе начнет полноценные тренировки
Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

После боя двукратный олимпийский чемпион перенес операцию на плече. Ожидалось, что Ломаченко следующий бой проведет не ранее марта-апреля, но украинец уже в январе сможет полноценно тренироваться. Об этом сообщил его менеджер Эгис Климас.

"Он хорошо восстанавливается, уже бегает кроссы и понемногу начинает работать в зале. Он хочет вернуться на ринг как можно скорее.

Врач сказал, что к полноценным тренировкам, даже с нагрузками на плечо Ломаченко сможет приступить в конце января", - цитирует Климаса BoxingScene.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ломаченко предложил Лопесу провести еще два боя.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...