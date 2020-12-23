Менеджер Ломаченко: Лопес не хочет проиграть, поэтому не дает реванш

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).

В контракте на бой не был прописан реванш – украинец заинтересован снова выйти на ринг против Лопеса, но новому абсолютному чемпиону мира это не интересно.

"Реванш с Лопесом? А что мы можем сделать? Мы не может заставить их дать нам реванш, если они сами не захотят. А причина, по которой не хотят, простая: они не хотят проиграть", - сказал менеджер Ломаченко в комментарии для BoxingScene.

Ломаченко должен вернуться на ринг не ранее марта-апреля 2021 года, а у Лопеса впереди бой с обязательным претендентом по линии IBF Джорджем Камбососсом (19-0, 10 КО).