Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отец Лопеса назвал Ломаченко "вчерашним днем"
А ничего другого мы от него и не ожидали
Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в октябре в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей сенсационно побил Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).
В контракте на бой не было пункта о реванше, поэтому американец не собирается повторно драться с боксером из Украины, который в тот день вышел на ринг с травмой плеча.
"Реванш нас точно не интересует. Нас интересует бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе. Да, все эти титулы нас очень даже интересуют.
Уверен, Теофимо станет первым молодым бойцом в мире, который будет зарабатывать по 10 миллионов долларов за бой. Вот это и есть наша цель!", - заявил отец Теофимо Лопеса.
Ожидается, что Теофимо Лопес в первой половине 2021 года проведет бой с обязательным претендентом по линии IBF Джорджем Камбососсом (19-0, 10 КО).
Популярное сейчас
- Полузащитник сборной не верит, что Украина добьется переигровки матча со Швейцарией
- Президент Ингульца: В УПЛ есть только три клуба, которые не платят в "кассу"
- Стали известны варианты, куда может перейти Гомес из Аталанты
- Лопес: Ломаченко, мы надрали тебе зад
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО