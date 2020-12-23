Отец Лопеса назвал Ломаченко "вчерашним днем"

Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в октябре в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей сенсационно побил Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

В контракте на бой не было пункта о реванше, поэтому американец не собирается повторно драться с боксером из Украины, который в тот день вышел на ринг с травмой плеча.

"Реванш нас точно не интересует. Нас интересует бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе. Да, все эти титулы нас очень даже интересуют.

Уверен, Теофимо станет первым молодым бойцом в мире, который будет зарабатывать по 10 миллионов долларов за бой. Вот это и есть наша цель!", - заявил отец Теофимо Лопеса.

Ожидается, что Теофимо Лопес в первой половине 2021 года проведет бой с обязательным претендентом по линии IBF Джорджем Камбососсом (19-0, 10 КО).