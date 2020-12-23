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Усик – Джойс: битва нокаутов. ВИДЕО
Ждем бой в 2021 году
Александр Усик (18-0, 13 КО) и Джо Джойс (12-0, 11 КО) в первой половине нового года могут разыграть вакантный титул WBO в супертяжелом весе, если действующий обладатель пояса Энтони Джошуа откажется от боя с украинцем и подпишет контракт на мегафайт с Тайсоном Фьюри.
Стоит отметить, что в марте 2013 года в рамках полупрофессиональной лиги WSB Усик побил Джойса с разгромным счетом на судейских записках.
Александр Усик – Джо Джойс: лучшие нокауты
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