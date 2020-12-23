  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик – Джойс: битва нокаутов. ВИДЕО
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик – Джойс: битва нокаутов. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Ждем бой в 2021 году

Усик – Джойс: битва нокаутов. ВИДЕО
Новина українською

Александр Усик (18-0, 13 КО) и Джо Джойс (12-0, 11 КО) в первой половине нового года могут разыграть вакантный титул WBO в супертяжелом весе, если действующий обладатель пояса Энтони Джошуа откажется от боя с украинцем и подпишет контракт на мегафайт с Тайсоном Фьюри.

Стоит отметить, что в марте 2013 года в рамках полупрофессиональной лиги WSB Усик побил Джойса с разгромным счетом на судейских записках.

Александр Усик – Джо Джойс: лучшие нокауты

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Джо Джойс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...