Усик – Джойс: битва нокаутов. ВИДЕО

Александр Усик (18-0, 13 КО) и Джо Джойс (12-0, 11 КО) в первой половине нового года могут разыграть вакантный титул WBO в супертяжелом весе, если действующий обладатель пояса Энтони Джошуа откажется от боя с украинцем и подпишет контракт на мегафайт с Тайсоном Фьюри.

Стоит отметить, что в марте 2013 года в рамках полупрофессиональной лиги WSB Усик побил Джойса с разгромным счетом на судейских записках.

Александр Усик – Джо Джойс: лучшие нокауты