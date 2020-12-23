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Арум: Комментарии Ломаченко глупы
Промоутер украинец не поддержал его
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).
В недавнем интервью для своего канала на YouTube-каналу украинец не согласился с поражением и заявил о предвзятости судей.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум не солидарен с мнением Ломаченко.
"Комментарии Ломаченко такие же глупые, как и те, которые давал Уайлдер по поводу поражения Тайсону Фьюри. Мол, Фьюри чем-то набил перчатки, а его собственный угол отравил ему воду. Это смешно.
Возможно, в случае с Ломаченко Джули Ледерман, которая является очень честным человеком, ошиблась в этом бою, отдав ему только один раунд. Но все судьи были авторитетными людьми. Я думаю, что все, кто смотрели этот бой, как бы они ни посчитали - 7-5, 8-4 или даже 9-3 - понимали, что Лопес однозначно победил.
Так что я считаю, что эти комментарии были совершенно неуместными. Когда я поговорю с Ломаченко, то скажу ему это", - сказал промоутер-ветеран.
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