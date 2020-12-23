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Джошуа: Если Фьюри несерьезен, то буду драться с Усиком

Бокс
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Энтони четко сформировал свою позицию по мегафайту

Джошуа: Если Фьюри несерьезен, то буду драться с Усиком
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Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в 2021 году готов провести сразу два боя против чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Это бой, который фаны хотят видеть – будь то в Великобритании, Саудовской Аравии или Африке. Я просто надеюсь, что поединок состоится.

Обещаю вам следующее: я сделаю серьезное предложение Фьюри, и если он серьезно настроен, то он примет его. Если же нет, то я буду драться с Усиком.

Я просто хочу драться с лучшими. Если это будет Фьюри, то хорошо. Если Усик, то тоже хорошо. Я верю, что побью Усика, и тогда в конце года могу встретиться с Фьюри.

В любом случае, в следующем году я проведу несколько таких боев, которые от меня требуют фанаты", - цитирует Джошуа BoxingScene.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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