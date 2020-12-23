Усик: Не стал бы драться с Майком Тайсоном

Недавно Майк Тайсон провел поединок против Роя Джонса. По мнению украинского боксера Александра Усика, американец не может бросить любимое дело.

"Думаю, Тайсону стало скучно, поэтому он вернулся. Мне кажется, он выглядит отлично. Сбросил вес, занимается любимым делом и счастлив. Почему нет? Я не думаю, что стал бы драться с Тайсоном".

"Скорее, обнял бы его по-дружески", - сказал Усик.

Не исключено, что позже Тайсон проведет бой против Эвандера Холифилда.