  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик: Не стал бы драться с Майком Тайсоном
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: Не стал бы драться с Майком Тайсоном

Бокс
(1 голосов)

Но украинец не против встретиться с боксером

Усик: Не стал бы драться с Майком Тайсоном
Новина українською

Недавно Майк Тайсон провел поединок против Роя Джонса. По мнению украинского боксера Александра Усика, американец не может бросить любимое дело.

"Думаю, Тайсону стало скучно, поэтому он вернулся. Мне кажется, он выглядит отлично. Сбросил вес, занимается любимым делом и счастлив. Почему нет? Я не думаю, что стал бы драться с Тайсоном".

"Скорее, обнял бы его по-дружески", - сказал Усик.

Не исключено, что позже Тайсон проведет бой против Эвандера Холифилда.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Sun

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...