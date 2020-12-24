  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко: Я сразу же понял, что судьи настроены против меня
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко: Я сразу же понял, что судьи настроены против меня

Бокс
(1 голосов)

Новое заявление украинца

Ломаченко: Я сразу же понял, что судьи настроены против меня
Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

На этой неделе Ломаченко в интервью своему YouTube-каналу заявил о необъективном судействе в бою с Лопесом. По мнению Василия, он не проиграл и заслужил реванша.

"Я не говорил, что судьи были подкуплены. Я говорил, что они были необъективны и предвзяты. Это мое личное мнение. Как только я услышал судейские карты, я сразу же понял, что они были настроены против меня. Я не могу судить судей. Не могу выставить им оценки за работу. Но я не считаю себя проигравшим.

Я пересмотрел бой не единожды, чтобы быть объективным. У меня получилось, что он нанес мне 150 точных ударов. А если верить Compubox, то их количество было 183. Они утверждают, что он выбросил 659 ударов. Но я пересмотрел и насчитал только 150. Так что очевидно, что и они были предвзяты.

Подкупленные судьи? Я такого никогда не видел. Я о таком никогда не слышал. Так что я не мог обвинить их в этом. Я так не считал и не считаю. Они не были подкуплены", - сказал экс-чемпион.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Referee-12 (Новая Прага)
24.12.2020 в 11:26
предвзяты, но не подкуплены...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...