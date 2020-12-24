Ломаченко: Я сразу же понял, что судьи настроены против меня

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

На этой неделе Ломаченко в интервью своему YouTube-каналу заявил о необъективном судействе в бою с Лопесом. По мнению Василия, он не проиграл и заслужил реванша.

"Я не говорил, что судьи были подкуплены. Я говорил, что они были необъективны и предвзяты. Это мое личное мнение. Как только я услышал судейские карты, я сразу же понял, что они были настроены против меня. Я не могу судить судей. Не могу выставить им оценки за работу. Но я не считаю себя проигравшим.

Я пересмотрел бой не единожды, чтобы быть объективным. У меня получилось, что он нанес мне 150 точных ударов. А если верить Compubox, то их количество было 183. Они утверждают, что он выбросил 659 ударов. Но я пересмотрел и насчитал только 150. Так что очевидно, что и они были предвзяты.

Подкупленные судьи? Я такого никогда не видел. Я о таком никогда не слышал. Так что я не мог обвинить их в этом. Я так не считал и не считаю. Они не были подкуплены", - сказал экс-чемпион.