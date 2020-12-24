Ломаченко: Я победил Лопеса с превосходством в один раунд

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

Официальный счет судейских записок – 119:109, 117:111 и 116:112 в пользу Лопеса. Ломаченко считает, что выиграл бой со счетом 115:113.

"Я вам могу разложить, какие раунды взял я, какие взял он. То есть для него это в лучшем случае ничья. Но если вы будете внимательно считать по ударам, тогда у вас получится, что я победил с превосходством в один раунд.

Отдать должное Лопесу? За что? Он дрался так, как я того и ожидал. И несмотря на то, что я дрался медленно в первой половине боя, он так и ни разу по мне нормально и не попал. Те удары просто проходили вскользь.

Перед началом 12-го раунда мне сказали в углу, что я проигрываю бой. Я не подумал, сделал то, что и должен был сделать – бросился вперед. Вот тогда он и попал несколько раз", - сказал Василий в интервью The Ring.