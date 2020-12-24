Ломаченко не вернется ранее апреля-мая

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира. После боя двукратный олимпийский чемпион перенес операцию на плече.

"Мое плечо чувствует себя хорошо. Я делаю реабилитационные упражнения. До конца реабилитации осталось три недели. Мы смотрим на апрель или май 2021 года. Я не бездельничаю.

Реванш с Лопесом? Я бы хотел провести, если он говорит, что переиграет меня 100 раз, если мы будет драться 100 раз. Пусть докажет это. Если он думает, что он настоящий чемпион, то пусть сразится со мной снова. Вероятно, он смотрел бой на следующий бой. Он понимает, что ему повезло, что в той ночью судьи подняли его руку", - сказал Ломаченко в интервью The Ring.