  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко не вернется ранее апреля-мая
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко не вернется ранее апреля-мая

Бокс
(1 голосов)

О потенциальных соперниках речь пока не идет

Ломаченко не вернется ранее апреля-мая
Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира. После боя двукратный олимпийский чемпион перенес операцию на плече.

"Мое плечо чувствует себя хорошо. Я делаю реабилитационные упражнения. До конца реабилитации осталось три недели. Мы смотрим на апрель или май 2021 года. Я не бездельничаю.

Реванш с Лопесом? Я бы хотел провести, если он говорит, что переиграет меня 100 раз, если мы будет драться 100 раз. Пусть докажет это. Если он думает, что он настоящий чемпион, то пусть сразится со мной снова. Вероятно, он смотрел бой на следующий бой. Он понимает, что ему повезло, что в той ночью судьи подняли его руку", - сказал Ломаченко в интервью The Ring.

Ранее стало известно, когда Василий Ломаченко сможет начать полноценные тренировки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...