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Альварес проведет бой с турком Йылдырымом
Сомнительный вариант для Канело
Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что чемпион WBC и WBA Super во втором среднем весе Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) в начале 2021 года встретится с обязательным претендентом Авни Йылдырымом (21-2, 12 КО).
"Альварес хочет защищать титул против обязательного претендента Авни Йылдырыма в начале года. Вскоре мы с ним свяжемся.
Канело давно хотел провести бой в Мексике. Он – невероятная, важная икона для страны. Он лучший боец в мире. Он очень многое представляет для Мексики и хочет подарить своей стране потрясающий момент счастья", - сказал Сулемайн.
Сауль Альварес в последнем бою 19 декабря в Сан-Антонио единогласным решением судей нанес первое поражение британцу Каллуму Смиту (27-1, 19 КО).
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