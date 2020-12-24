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Шатерникова прогнозирует Ломаченко скорое возвращение чемпионства
Посмотрим, что произойдет
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.
Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова верит, что двукратный олимпийский чемпион быстро вернет себе статус чемпиона мира среди профессионалов.
"Прогнозирую, что в следующем году Ломаченко станет чемпионом мира по одной из версий, к концу года свой шанс драться за пояс получит Александр Усик.
Может быть, и Сергей Деревянченко получит свой большой поединок. Однозначно, молодые наши ребята будут драться за молодежные титулы.
Еще верю, что Артем Далакян получит объединительный бой. Постоянно прошу у промоутеров организовать его. Так что, надеюсь, в 2021 году мы увидим у Артема сразу 2 пояса", - сказала Шатерникова.
Ранее Василий Ломаченко
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