Шатерникова прогнозирует Ломаченко скорое возвращение чемпионства

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова верит, что двукратный олимпийский чемпион быстро вернет себе статус чемпиона мира среди профессионалов.

"Прогнозирую, что в следующем году Ломаченко станет чемпионом мира по одной из версий, к концу года свой шанс драться за пояс получит Александр Усик.

Может быть, и Сергей Деревянченко получит свой большой поединок. Однозначно, молодые наши ребята будут драться за молодежные титулы.

Еще верю, что Артем Далакян получит объединительный бой. Постоянно прошу у промоутеров организовать его. Так что, надеюсь, в 2021 году мы увидим у Артема сразу 2 пояса", - сказала Шатерникова.