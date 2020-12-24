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8 нокдаунов за 5 раундов: это лучший бой 2020 года. ВИДЕО

Бокс
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Настоящая война на ринге

8 нокдаунов за 5 раундов: это лучший бой 2020 года. ВИДЕО
Новина українською

Авторитетный журнал The Ring назвал лучший бой 2020 года. В этой номинации победу заслужено одержали Хосе Сепеда (33-2, 26 КО) и Иван Баранчик (20-2, 13 КО), которые в октябре определяли официального претендента на титул WBC в первом полусреднем весе.

Сепеда и Баранчик по 4 раза отправляли друг друга в нокдаун, но каждый раз падавшему удавалось восстановиться и продолжить бой.

В пятом раунде Баранчик в очередной раз сбил Сепеду с ног, однако попытка белоруса добить соперника привела к катастрофе – Иван пропустил мощный контратакующий удар и оказался в глубоком нокауте.

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